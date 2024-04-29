Китай призвал Японию не нарушать глобальные цепочки экспортным контролем полупроводников

В ведомстве также обратили внимание на то, что в сфере производства полупроводников после нескольких десятилетий развития на глобальном уровне сформировалась модель, которая сочетает в себе элементы рынка и корпоративного выбора. Однако, в течение некоторого времени отдельные страны под предлогом обеспечения национальной безопасности часто злоупотребляли мерами экспортного контроля, отступали от принципов свободной торговли, что серьезно влияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, указали в министерстве.