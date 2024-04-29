Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

В феврале Пелаццо сообщал, что ИРТП запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов палаты. Он подчеркивал, что в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию.
«Мы начали проводить сделки, все (было — ред.) нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему», — рассказал Пелаццо.
По его словам, в комитете заявили, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь обойти санкционный режим. Он назвал странным обращение комитета особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии.
«В конце концов, мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как мы получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-ого пакета санкций… 13-й пакет, в любом случае, старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается», — сказал глава ИРТП.
Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением итальянского финансового регулятора. «Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент — мы сами проверяем товары, таможенные коды», — подчеркнул Пелаццо.
Он сообщил, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.