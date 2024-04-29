Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

«В конце концов, мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как мы получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-ого пакета санкций… 13-й пакет, в любом случае, старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается», — сказал глава ИРТП.