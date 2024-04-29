Горючий спрос: нефть в начале лета может пробить планку в $100 за баррель

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке произошел 1 апреля после ударов Израиля по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Ночью 19 апреля СМИ сообщили, что Израиль нанес ответные удары по территории Ирана. Взрывы раздались в районе международного аэропорта в провинции Исфахан.