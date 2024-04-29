Горючий спрос: нефть в начале лета может пробить планку в $100 за баррель

Впрочем, если обострится конфликт Ирана и Израиля, котировки могут взлететь в три раза — до уровня $250−280. Какие факторы могут привести к росту стоимости топлива.
Игра на повышение
Уже в начале лета стоимость нефти может вырасти до уровня $100 за баррель, рассказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. То, что топливо ожидает сезонное подорожание, подтвердила и доцент экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ), кандидат экономических наук Татьяна Полховская.
— Если на Ближнем Востоке ситуация не будет обостряться, цена повысится в рамках сезонной коррекции до $93−95 за баррель, — сказала эксперт.
Впрочем, если всё же рассматривать сценарий эскалации конфликта Ирана и Израиля, то стоимость топлива может взлететь и выше — до уровня $250−280 за баррель, не исключила она.
— Основной потенциальный драйвер роста цен на нефть — эскалация конфликта между Ираном и Израилем. 20% мирового рынка углеводородов проходит через Ормузский пролив, северное побережье которого принадлежит Ирану, — отметила Татьяна Полховская.
Через Ормузский пролив транспортируется значимый объем мировых поставок нефти, газа и нефтепродуктов: в 2022 году — 20,8 млн баррелей в сутки, в 2023-м — 20,5 млн. Топливо по указанному транспортному маршруту перевозят Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Иран, Кувейт, Катар, а газ — Катар, ОАЭ, Оман. Сбой в прохождении судами пролива способен оказать самое неблагоприятное влияние на цены для потребителей, добавили в ЮФУ.
27 апреля июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $89,4 за баррель, указывают данные торгов ICE. При этом в начале апреля топливо марки Brent поднималось в цене выше $91 за бочку на фоне эскалации конфликта Израиля и Ирана в ближневосточном регионе.
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке произошел 1 апреля после ударов Израиля по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Ночью 19 апреля СМИ сообщили, что Израиль нанес ответные удары по территории Ирана. Взрывы раздались в районе международного аэропорта в провинции Исфахан.
— Эта атака получилась формальной. Таким образом, отсутствие полноценного обострения и привело к тому, что часть премии за геополитические риски была убрана из цены, — отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
Более масштабный военный конфликт Ирана и Израиля может поднять цену нефти в два-три раза уже в начале лета, напряженность в регионе пока никуда не делась, отметил Дмитрий Гусев.
— Также среди факторов подорожания — сезонный рост спроса на сырье. Активизация туризма, энергозатраты на кондиционирование на фоне жары, а также сельхозработы — всё это будет способствовать постепенному повышению стоимости нефти уже к лету, — добавил эксперт.
Сырье в цене
16 апреля нефтетрейдеры заключили опционные контракты на сумму более 3 млн баррелей, сделав ставку на то, что цены вырастут до $250 за баррель к июню, сообщило агентство Bloomberg. Трейдеры считают, что геополитические риски повышены и по-прежнему существенно влияют на рынок.
Впрочем, ситуация на Ближнем Востоке сегодня всё же далека от критической, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
— Обмен атаками между Ираном и Израилем привел не к дальнейшему разжиганию конфликта, а, скорее, к его деэскалации — стороны «выпустили пар», совершили «ритуальные политические шаги» (которые никоим образом не меняют баланс сил) и поспешили заверить мир в том, что дальнейших военных действий они предпринимать не будут, — отметил эксперт.
Поэтому в ближайшие месяцы ключевыми обстоятельствами, определяющими цены на нефть, будут не события на Ближнем Востоке, а динамика восстановления спроса в Китае, рецессия в Европе, действия альянса ОПЕК+ и возможный рост предложения со стороны независимых производителей, добавил Валерий Андрианов.
Как писали «Известия», девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 году для поддержания баланса на рынке. Первой в марте ее снизила на 500 тыс. баррелей в сутки Россия, с 1 мая к ней присоединились еще восемь стран объединения. Общее сокращение добычи стран — участниц соглашения составило 1,66 млн баррелей в сутки.
На заседании 3 апреля министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали альянсу рекомендаций об изменении действующей политики по добыче нефти. В сообщении по итогам мероприятия в организации отметили высокую степень исполнения сделки странами альянса.
Существенное влияние на динамику котировок в начале лета окажут итоги министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на 1 июня, отметил старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.