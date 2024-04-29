Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.