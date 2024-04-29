Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
«Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года», — прокомментировал Худалов.
В данный же момент наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара, оценивает эксперт.
«Кроме того, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, позволяя производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды, увеличивая предложение металла», — заключил Худалов.