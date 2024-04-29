Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года», — прокомментировал Худалов.

В данный же момент наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара, оценивает эксперт.

«Кроме того, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, позволяя производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды, увеличивая предложение металла», — заключил Худалов.