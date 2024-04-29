Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

Дело в том, что возможностей для укрепления рубля сейчас гораздо меньше, чем для его ослабления. Отмеченные в том же прогнозе проблемы с экспортом действительно есть, однако вызывает вопрос не только экспорт, но и импорт, говорит Федоров.