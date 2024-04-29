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Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей «трехлетки», вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать, рассказал агентству «Прайм» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Источник: Reuters

Дело в том, что возможностей для укрепления рубля сейчас гораздо меньше, чем для его ослабления. Отмеченные в том же прогнозе проблемы с экспортом действительно есть, однако вызывает вопрос не только экспорт, но и импорт, говорит Федоров.

Кроме того, в условиях проблем с переводами денег спрогнозировать поступление в страну валюты, и, следовательно, курс, крайне сложно. «Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем», — считает экономист.

Один из немногих факторов, способных удержать рубль — забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке, добавил Федоров.