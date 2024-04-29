Что делать, если скачал фейковое банковское приложение

Присутствие фейковой программы на телефоне несет условно минимальный риск, пока она ни разу не была открыта и ей не были предоставлены какие-либо разрешения. Но главная ошибка совершается пользователем еще на моменте выбора такого приложения для установки, и новая иконка на рабочем столе нетронутой не остается.