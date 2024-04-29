Акции Tesla резко выросли на новости о сотрудничестве с Китаем

Котировки производителя электрокаров Tesla выросли на 7,98%, до $181,72 на премаркете 29 апреля, свидетельствуют данные биржи NASDAQ на 11:14 мск.
Акции компании начали резко дорожать на новостях о том, что Илон Маск, посетивший в воскресенье Китай, заключил соглашение китайским технологическим гигантом Baidu. Компании будут сотрудничать в области картографии и навигации, благодаря чему Tesla получит возможность использовать на территории Китая свое программное обеспечение для полностью автономного вождения (Full-Self Driving или FSD).
Акции Baidu на Гонконгской бирже в понедельник подскочили на 7%, до 108 гонконгских долларов.
В воскресенье Илон Маск встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном, который, в свою бытность секретарем Шанхайского горкома Коммунистической партии, помог компании построить завод в Шанхае. При этом стало известно, что Пекин предварительно одобрил план Tesla по запуску в КНР программного обеспечения для полностью автономных автомобилей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Tesla также приняла ключевые требования к безопасности данных и конфиденциальности в Китае, что поможет снизить опасения по поводу вывода FSD на рынок, пишет Bloomberg.
Одобрение FSD в Китае станет серьезным подспорьем для Tesla, которая впервые с 2020 года продемонстрировала годовое снижение квартальной выручки, отмечает Bloomberg. По итогам первого квартала 2024 года выручка компании снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽21,3 млрд. Выпучка автомобильного подразделения сократилась на 13%, до $17,38 млрд.
Компания продала меньше автомобилей (-9%) в первом квартале даже после снижения цен, а в апреле стало известно о планах автопроизводителя сократить численность персонала как минимум на 10%. Tesla также хочет ускорить начало производства более бюджетных электромобилей — ожидается, что первые из них сойдут с конвейера в начале 2025 года, а может быть и уже в конце 2024-го.
Неожиданный визит Маска в Китай является «переломным моментом», сказал старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз в интервью Bloomberg Television. «Это может сделать доступным FSD в Китае, что может стать для них действительно золотой возможностью», — добавил эксперт.