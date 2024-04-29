Акции Tesla резко выросли на новости о сотрудничестве с Китаем

Компания продала меньше автомобилей (-9%) в первом квартале даже после снижения цен, а в апреле стало известно о планах автопроизводителя сократить численность персонала как минимум на 10%. Tesla также хочет ускорить начало производства более бюджетных электромобилей — ожидается, что первые из них сойдут с конвейера в начале 2025 года, а может быть и уже в конце 2024-го.