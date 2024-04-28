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Заседание по иску «Газпром экспорта» к ZSE Energia назначили на 17 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление «Газпром экспорта» к словацкой компании ZSE Energia и назначил судебное заседание на 17 мая, следует из картотеки арбитража.

Источник: РИА "Новости"

Иные детали дела в картотеке отсутствуют. Исковое заявление было подано 25 апреля.

ZSE Energia является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Словакии.

Ранее «Газпром» также подавал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration & Production GmbH, чешской NET4GAS, «Нафтогазу Украины», нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Service и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях.

По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.

Кроме того, «Газпром экспорт» подал аналогичный иск к оператору газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами, судебное заседание по нему назначено на 8 мая.

Также «Газпром экспорт» 25 апреля подал иски к чешской CEZ и австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH.