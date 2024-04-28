Заседание по иску «Газпром экспорта» к ZSE Energia назначили на 17 мая

Ранее «Газпром» также подавал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration & Production GmbH, чешской NET4GAS, «Нафтогазу Украины», нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Service и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях.