В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд

По версии следствия, Белоусов и Бутакова с 2010 по 2014 год вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог на общую сумму более 3 млрд руб. Юревич объявлен в международный розыск, а Белоусов пропал перед вынесением ему приговора. Вину он не признал. В итоге в мае суд признал Бутакову вменяемой.