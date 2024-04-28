В Китае продолжают бороться с коллапсом на рынке недвижимости

В марте продажи жилья в Китае рухнули, а цены упали еще стремительнее, чем в предыдущем месяце, продлив трехлетнее падение. По оценкам Bloomberg Economics, к 2026 году доля сектора недвижимости в экономике страны сократится до 16% с пиковых 24% до начала спада. Министр жилищного строительства КНР в начале марта заявил, что стабилизация рынка остается «серьезной задачей».