Стало известно, сколько зарабатывают работники скорой помощи в России

Вакансии для работников скорой помощи встречаются довольно редко — так, за весь 2023 год в России, по данным hh.ru, было открыто не более 550 таких предложений о работе. Впрочем, это в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего в скорую помощь требуются водители (38% вакансий).

24% вакансий приходится на врачей, 17% — на медсестер.