Сколько денег от дивидендов может поступить российским инвесторам.

По итогам прошлого года доля иностранных инвесторов в «Сбере» упала до 17%, сообщил президент банка Германа Греф на звонке с журналистами. Речь шла о акциях, которые принадлежат «недружественным» нерезидентам. Глава кредитной организации также сообщил о том, что трудно оценить, какая часть бумаг «Сбербанка» во free-float принадлежит иностранцам сейчас. По его словам, компания сможет назвать точное количество акционеров такого типа только после закрытия реестра 11 июля.