Сколько денег от дивидендов может поступить российским инвесторам.
Основной акционер «Сбера» — государство, ему принадлежит 50% плюс одна акция банка. Остальные бумаги находятся в свободном обращении и сосредоточены в руках юридических лиц и частных инвесторов.
По подсчетам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, государство получит ₽375 млрд, а остальные средства будут распределены между прочими акционерами.
Руководитель направления аналитики Альфа-Инвестиций Василий Карпунин считает, что всего инвесторы-резиденты смогут получить до ₽250 млрд дивидендов.
«Владельцами менее 5% капитала были частные инвесторы. За последний год популярность “Сбера” у частных инвесторов возросла, поэтому, возможно, что сейчас им принадлежит 5−6% капитала. То есть они [частные инвесторы] получат порядка ₽19−22 млрд», — прогнозирует Крылова.
Исторически «Сбербанк» был одной из самых популярных российских акций у западных инвестиционных фондов. Однако в настоящий момент активы нерезидентов на Мосбирже заблокированы. Они продолжают получать дивиденды по акциям и купоны по облигациям на счета типа С, с которых запрещено выводить средства за рубеж.
В 2021 году иностранные юрлица владели 44,4% акций Сбербанка, или 88,7% от всего free-float (доля бумаг в свободном обращении). На частных инвесторов приходилось всего 3,7% акций (7,4% от free-float), а на юрлиц-резидентов — и вовсе 1,9% (3,8% free-float).
По итогам прошлого года доля иностранных инвесторов в «Сбере» упала до 17%, сообщил президент банка Германа Греф на звонке с журналистами. Речь шла о акциях, которые принадлежат «недружественным» нерезидентам. Глава кредитной организации также сообщил о том, что трудно оценить, какая часть бумаг «Сбербанка» во free-float принадлежит иностранцам сейчас. По его словам, компания сможет назвать точное количество акционеров такого типа только после закрытия реестра 11 июля.
Сейчас коэффициенты free-float по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера» составляют 48% и 100% соответственно, свидетельствуют данные Мосбиржи. На основе этих показателей «РБК Инвестиции» подсчитали, что общее количество акций «Сбера» в свободном обращении равно 11,36 млрд. Умножив это число на ₽33,3 («Сбер» традиционно платит одинаковую сумму по двум видам акций), можно оценить суммарный объем дивидендов, который будет причитаться держателям free-float, — ₽378,29 млрд. Он включает выплаты как российским, так и иностранным инвесторам.