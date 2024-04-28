«Шока не избежать»: до чего доведет ЕС 14-й пакет антироссийских санкций

«На наш взгляд, пока что речь, вероятно, не будет идти о немедленном отказе от российского СПГ», — заявил Сергей Кауфман. Он напомнил, что в 2023 году РФ экспортировала в Европу почти 16 миллионов тонн СПГ преимущественно с проекта «Ямал СПГ». «Это существенный объем, который будет сложно быстро заменить», — пояснил эксперт. В то же время, по его мнению, полный отказ от российского газа остается для ЕС вопросом времени. Базовый план предполагает отказ не позже 2027 года. «Вероятно, в новом пакете санкций может содержаться график отказа от российского СПГ, в рамках которого заметного снижения поставок можно ожидать уже в 2025 году, если это позволит соотношение спроса и предложения. В первую же очередь ЕС, вероятно, будет отказываться от остатков поставок российского трубопроводного газа», — прогнозирует Кауфман. «При этом в базовом сценарии мы продолжаем ожидать отказ от российского СПГ в 2025—2026 году, когда рост предложения на мировом рынке СПГ ускорится», — уточнил он.