«Шока не избежать»: до чего доведет ЕС 14-й пакет антироссийских санкций

Страны ЕС планируют включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на поставки российского СПГ, сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. Он назвал принятие этого пакета одним из самых важных из всех. «Мы намерены включить запрет на импорт сжиженного природного газа», — заявил Биллстрем.
Эти планы озвучила и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, Еврокомиссия хочет ввести директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ в Евросоюз.
В ноябре 2023 года Вашингтон ввел санкции против «Арктик СПГ-2» с разрешением завершить сделки с российским СПГ-заводом до конца 2024 года. «Наша цель — задушить его», — заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. По мнению главы «Новатэка» Леонида Михельсона, санкции против проекта говорят о желании США сохранить высокие цены на мировом газовом рынке. Россия планирует увеличить свою долю в мировом производстве СПГ с 8% до 20%.
Можно ли задушить «Арктик СПГ-2»?
«Локально основной проблемой “Арктик СПГ-2” является отсутствие танкеров ледового класса, которые должны были поставить с корейской верфи, однако сейчас эти планы отменены», — сообщил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
По его данным, необходимые для проекта танкеры производятся на российской верфи «Звезда», но сроки завершения строительства регулярно переносятся, что также влияет на задержку запуска. «В базовом сценарии мы считаем, что первая линия все же будет запущена в текущем году на фоне технологической готовности, наличия спроса на российский СПГ на рынках АТР и соответствующих комментариев представителей “Новатэка” и Минэнерго», — пояснил эксперт. В то же время, компания может отказаться от реализации трех линий и ограничиться двумя, технологическая готовность которых на высоком уровне. «При этом наработки для третьей линии могут быть использованы на следующих проектах», — уточнил Кауфман.
Завод «Арктик СПГ-2» может производить до 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Самый мощный арктический завод — «Ямал СПГ» с производством 16,5 миллиона тонн в год (около 27,8 миллиарда кубометров) продолжает работать. Против него не вводили санкции. Этот годовой объем ямальского газа купил ЕС в прошлом году, то есть половину всего произведенного российского СПГ. В России сжиженный природный газ производят также завод проекта «Сахалин-2» и в Выборгском районе Ленинградской области.
Дошла очередь и до газа
«ЕС итак уже ввел на все санкции и одна из немногих российских отраслей, которая еще не под санкциями — это газовая», — уточнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По его мнению, в ЕС понимают, что США будут и дальше давить на российские СПГ-проекты и выдавливать российский газ из Европы.
После прекращения в конце 2024 года договора о транзите российского газа в ЕС через Украину он может поступать в ЕС. Киев пытается жить по европейским законам и поэтому должен проводить открытые аукционы на прокачку газа в ЕС через украинский газопровод для всех желающих. «Газпром» уже принимал участие в таких аукционах и может и дальше участвовать в них — бронировать мощности украинской газотранспортной системы и прокачивать газ без долгосрочного контракта.
«Я думаю, что Соединенные Штаты запретят Украине это делать. И вот сейчас Украина заявила, что не собирается проводить новые аукционы», — полагает Юшков. По его мнению, после 2024 года и Болгарии укажут, чтобы она все-таки перекрыла транзит российского газа в ЕС через свою территорию из газопровода «Турецкий поток».
Вместе с тем работа «Арктик СПГ-2» под вопросом. «США в итоге могут ввести санкции и против действующих СПГ-проектов России, в частности, против “Ямал СПГ”, который как раз-таки и поставляет газ в Европу», — прогнозирует эксперт. По его мнению, так США давят на ЕС. Они могут намекать европейцам, что мы вам можем дать время, чтобы вы сами добровольно отказались от импорта российского СПГ, чтобы это все выглядело в общем-то так, что якобы вы сами так хотели сделать, пояснил Юшков.
Если санкции все же будут предполагать немедленный отказ от российского СПГ, то вероятен тот же сценарий, что наблюдался с нефтью, считает эксперт. Российский СПГ перенаправят на рынки АТР, добавил он.
Куда пойдет российский газ
«Если запретить импорт российского трубопроводного газа, то “Газпром” будет вынужден просто остановить добычу на эти объемы, потому что перенаправить его на другие рынки он сейчас не сможет — нужна инфраструктура для этого и так далее», — прогнозирует Юшков. При этом весь российский газ Китай купить не сможет.
«Эти объемы, вообще не будут никуда поступать, поэтому они фактически полностью с глобального рынка уйдут», — отметил он и добавил, что если ЕС откажется от СПГ из России, она просто перенаправит эти объемы на альтернативные рынки, как это произошло с нефтью.
В результате, например, катарский СПГ пойдет не в Азию, а в ЕС. Вместо катарского СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поступит российский СПГ. «С глобального рынка российские объемы СПГ не уйдут. То есть мы просто поменяемся рынками сбыта», — пояснил Юшков.
По его мнению, в любом случае запрет на импорт российского СПГ в Европу приведет к дисбалансу на рынке и росту цен. ЕС придется покупать больше СПГ на мировых рынках, чтобы заместить прямые закупки российского газа. Европейцы уменьшат число своих потенциальных поставщиков, на рынке усилится доминирование США. В итоге Европе придется все равно платить больше, чтобы оттянуть на себя СПГ с премиальных азиатских рынков с растущей экономикой, где гарантировано покупают больше газа и по более высоким ценам.
«Очередной энергетический шок»
Согласно плану Еврокомиссии RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 году. В ЕС газ из России в 2023 году, по данным S&P, занимал 13%. Ранее РФ поставляла европейцам около 40% необходимого им газа. Согласно подсчетам Reuters с использованием статистики ЕС и данных Kpler, к апрелю текущего года доля российского газа в общих поставках в ЕС выросла с 13% до 15%, а доля трубопроводного газа снизилась с 37% до 8,7% с 2022 года.
«ЕС придется и дальше покупать российский СПГ иначе европейцев ожидает “очередной энергетический шок”, — говорится в комментарии надзорного органа ЕС по энергетике ACER (Агентство по взаимодействию регуляторов в сфере энергетики).
В ACER пришли к выводу, что ЕС пока сложно найти баланс между энергетической безопасностью и желанием нанести удар по доходам Москвы, отказавшись от российского газа. «Во время энергетического кризиса ЕС успешно обеспечил поставки газа и диверсифицировал импорт газа из России, причем СПГ сыграл ключевую роль в этом сдвиге», — отмечает агентство.
«В условиях отсутствия глобального дефицита, рекордных запасов в европейских ПХГ и ожидаемого роста предложения с конца текущего года вероятность нового энергокризиса в ЕС близка к нулю», — полагает Кауфман.
Какими будут санкции
По мнению Игоря Юшкова многое зависит от формулировки санкций. Если, например, в Европу вообще нельзя будет поставлять СПГ из России даже для перегрузки, то это серьезно нарушит баланс на рынке. Сейчас российский СПГ в арктических газовозах приходит в порты ЕС, там он не регазифицируется (не доводится до газообразного состояния), а перегружается на танкеры неледового класса, которых в мире много. Дальше российский СПГ уходит в Азию и на другие рынки.
«Если санкции запретят перевалку российского СПГ, то его придется этими же российскими арктическими газовозами, видимо, дальше транспортировать куда-нибудь переваливать, может быть в Алжире или в Турции», — прогнозирует эксперт.
В результате, путь доставки российского СПГ будет больше и по итогам года объем доставки может снизиться. Заместить российский газ в мировом энергобалансе невозможно — нет таких действующих СПГ-заводов, не хватит мощности даже строящихся.
«Это еще больше подстегнет дефицит на мировом рынке, и, соответственно, рост цен. И вот в этом заключается, наверное, вопрос — может быть европейцы и не введут запрет российского СПГ. Может быть, кто-то и заблокирует из европейских стран. Та же самая Венгрия, например, которая раньше, бывало, блокировала пакет антироссийских санкций», — считает Юшков.
«Если европейцы хотят ударить по России, по госбюджету, то, конечно, это абсурд вводить санкции против российского СПГ. Это абсолютно на Россию и на доходы бюджета никак не повлияет. Вот поэтому выглядит это довольно странно», — добавил он.
«На наш взгляд, пока что речь, вероятно, не будет идти о немедленном отказе от российского СПГ», — заявил Сергей Кауфман. Он напомнил, что в 2023 году РФ экспортировала в Европу почти 16 миллионов тонн СПГ преимущественно с проекта «Ямал СПГ». «Это существенный объем, который будет сложно быстро заменить», — пояснил эксперт. В то же время, по его мнению, полный отказ от российского газа остается для ЕС вопросом времени. Базовый план предполагает отказ не позже 2027 года. «Вероятно, в новом пакете санкций может содержаться график отказа от российского СПГ, в рамках которого заметного снижения поставок можно ожидать уже в 2025 году, если это позволит соотношение спроса и предложения. В первую же очередь ЕС, вероятно, будет отказываться от остатков поставок российского трубопроводного газа», — прогнозирует Кауфман. «При этом в базовом сценарии мы продолжаем ожидать отказ от российского СПГ в 2025—2026 году, когда рост предложения на мировом рынке СПГ ускорится», — уточнил он.
Сколько газа уйдет из Европы
Евросоюз переходит на сжиженный газ. В мае 2023 года впервые в ЕС объем СПГ превысил объем поставок трубопроводного газа. Этим можно объяснить планы Еврокомиссии не продлевать транзит российского трубопроводного газа через Украину после 31 декабря 2024 года. «Газпром» по-прежнему экспортирует трубопроводный газ в несколько европейских стран и в Турцию. В ЕС поставки идут через Украину и по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток». В прошлом году из России в ЕС было поставлено по газопроводам 45 миллиардов кубометров (из них 14 млрд — через Украину), согласно оценкам ЕС и Международного энергетического агентства (МЭА). Это примерно в 1,6 раза больше, чем объем СПГ. Цена трубопроводного российского газа по долгосрочным контрактам была ниже рыночных на европейских хабах. В 2021 году, когда цена газа в ЕС непрерывно обновляла рекорды и превышала 2000 долларов за тысячу кубометров, Россия поставляла по долгосрочным контрактам в Европу газ по 274 доллара за тысячу кубов, следует из последних доступных данных Федеральной таможенной службы РФ.
Европа закупает российский СПГ закупает по рыночным ценам через посредников. В прошлом году ЕС потратил на это около 12 миллиардов евро, а на трубопроводный газ из РФ — около 16 миллиардов евро, следует из биржевых данных.
Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз с долей около 16% после США, подсчитала консалтинговая компания Kpler. По итогам 2023 года Соединенные Штаты впервые стали крупнейшим поставщиком СПГ на европейский энергетический рынок, сообщило ранее Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По его данным, с 2021 года в течение трех лет доля СПГ из США на рынке ЕС выросла с 27% до 48%, а доля российского трубопроводного газа упала с почти 40% до 13%. При этом закупки ЕС российского СПГ выросли на 38% с 2021 года. Согласно данным Kpler, Евросоюз стал крупнейшим его покупателем в прошлом году (около 16,5 млн тонн), на втором месте — Китай (6,8 млн тонн), на третьем — Япония (6,12 млн тонн).
В целом ЕС лишится примерно 68 миллиардов кубометров российского трубопроводного газа и СПГ или примерно пятой части потребления 2023 года. Одновременно в Евросоюзе сокращается промышленность и потребление газа. По данным Евростата, в период с августа 2022 года до 2023 года потребление газа в Европе упало на 19%, в 2023 году еще на 6%, до 333 миллиарда кубометров.
По оценке МЭА, спрос на газ в ЕС рухнул до самого низкого уровня с 1995 года вместе с падением промышленного прозводства и остановкой роста ВВП.
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