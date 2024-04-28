Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

«Перейдите к открытому счету через раздел “Инвестиции” — вы увидите информационный баннер о возможности продать заблокированные активы. Нажмите “Узнать подробнее”. Воспользуйтесь памяткой по проведению торгов. Успейте подать заявку до 30 апреля 2024 года», — говорится далее в инструкции. При этом обращается внимание, что заявку можно подать только один раз, изменение или отмена отправленной заявки невозможна.