Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

Там опубликована инструкция, как физлицо может вернуть деньги, воспользовавшись сервисом банка. Как указывается, необходимо перейти по персональной ссылке, которую банк прислал в СМС. Далее нужно авторизоваться в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и подтвердить открытие специального брокерского счета до 29 апреля 2024 года.
«Перейдите к открытому счету через раздел “Инвестиции” — вы увидите информационный баннер о возможности продать заблокированные активы. Нажмите “Узнать подробнее”. Воспользуйтесь памяткой по проведению торгов. Успейте подать заявку до 30 апреля 2024 года», — говорится далее в инструкции. При этом обращается внимание, что заявку можно подать только один раз, изменение или отмена отправленной заявки невозможна.
В пресс-службе Сбербанка уточнили РИА Новости, что заявки клиентам следует подать до 30 апреля, так как всем брокерам нужно время, чтобы провести сверку клиентских поручений для участия в выкупе перед отправкой организатору торгов — «Инвестиционной палате». Она завершит прием заявок 8 мая.
Прием заявок осуществляется при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Физлица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.
Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.