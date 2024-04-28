С 1 мая рубль ждут изменения: на каком уровне окажется курс валют

Возможное увеличение выручки от нефтегазового экспорта будет частично балансироваться в рамках бюджетного правила: ЦБ и Минфин во втором квартале будут продавать меньше валюты по сравнению с первым.
Таким образом, в мае, как и в апреле, рубль останется почти без поддержки со стороны ЦБ и Минфина (из-за относительно высоких цен на нефть и экспортной выручки).
В среднем курс доллара в мае может составить 94−95 ₽
Несмотря на относительно высокие нефтегазовые доходы рубль может возобновить ослабление из-за незначительного снижения импорта, отсутствия поддержки со стороны операций Минфина и ЦБ на валютном рынке, оттока капитала по финансовому счету, сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков.
При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс рубля, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.
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