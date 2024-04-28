Россиянам рассказали об особенностях инвестиций в бриллианты

По словам эксперта, процесс вложений в драгоценные камни непростой и небыстрый. Главный плюс — возможность через длительный срок продать камень за приемлемые деньги, что позволяет сохранить и преумножить капитал. Однако рассчитывать на 100% прибыль за полгода нереалистично. Она так же указала на относительно ограниченное предложение этого редкого товара.