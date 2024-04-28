Россия упрочила позиции главного экспортера урана в мире в 2023 году

Мировой экспорт урана в прошлом году вырос на 31% в годовом исчислении до рекордных $9,1 млрд. При этом Россия нарастила поставки также на 31% в денежном эквиваленте, сохранив физические объемы на уровне 1,9 тыс. тонн.