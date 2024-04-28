Премьер Пакистана заверил главу МВФ в нацеленности кабмина на выполнение условий фонда

ИСЛАМАБАД, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство Пакистана привержено проведению направленных на стабилизацию национальной экономики структурных реформ, предложенных Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая состоялась на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
Как отмечает пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана, соответствующее поручение возложено на министра финансов Мухаммада Аурангзеба. Его ведомству необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение строгой финансовой дисциплины, макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста.
Сообщается, что Шариф и Георгиева также обсудили возможность заключения нового соглашения о финансовой поддержке Пакистана, чтобы закрепить «успехи, достигнутые в прошлом году», и сохранить «положительную динамику экономического роста».
Премьер-министр пригласил главу МВФ приехать с визитом в Пакистан.
В субботу Шариф прибыл в Саудовскую Аравию для участия в специальной сессии ВЭФ с 28 по 29 апреля.