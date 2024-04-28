Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

«По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны. Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн», — говорится в сообщении.
Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Аналогичные меры правительство приняло в ноябре 2023 года. В частности, на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года были продлены нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.