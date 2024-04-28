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Правительство отменило экспортные пошлины на уголь до конца августа 2024 года

Для поддержки предприятий угольной отрасли правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, сообщается в Telegram-канале правительства. Решение вступает в силу с 1 мая и продлится до 31 августа 2024 года.

Источник: Российская газета

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действуют с начала марта. Размер пошлины — от 4 до 7%. При курсе менее 80 рублей за доллар установлена нулевая пошлина.