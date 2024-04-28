Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действуют с начала марта. Размер пошлины — от 4 до 7%. При курсе менее 80 рублей за доллар установлена нулевая пошлина.
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь до конца августа 2024 года
Для поддержки предприятий угольной отрасли правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, сообщается в Telegram-канале правительства. Решение вступает в силу с 1 мая и продлится до 31 августа 2024 года.