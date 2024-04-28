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Oman LNG подписала с TotalEnergies контракт на поставку 800 тыс. тонн СПГ в год

ДУБАЙ, 28 апреля. /ТАСС/. Оманская компания Oman LNG заключила соглашение с французской TotalEnergies на поставку 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом говорится в заявлении Oman LNG.

Источник: AP 2023

По условиям соглашения, французская компания, которой принадлежит 5,54% акций Oman LNG, будет получать СПГ от оманского производителя в течение 10 лет. Предполагается, что поставки начнутся в 2025 году. Сумму контракта компании не раскрывают.

TotalEnergies также приняла окончательное инвестиционное решение по оманскому проекту Marsa LNG, говорится в заявлении французской компании. Его реализацией займется совместное предприятие под названием Marsa Liquefied Natural Gas, в котором 80% будет принадлежать TotalEnergies, остальные 20% — оманской государственной нефтяной компании OQ.

Проект предусматривает добычу 4,25 млн куб. м природного газа в сутки на месторождении Mabrouk North-East, которое на 33,19% принадлежит совместному предприятию. Добытый газ будет использоваться в качестве сырья для завода Marsa LNG. В рамках проекта компании также планируют построить в оманском порту Сухар завод по производству СПГ мощностью 1 млн тонн в год.

Оман входит в 10 крупнейших в мире поставщиков СПГ. В последние годы султанат сосредоточился на создании дополнительных производственных мощностей для удовлетворения спроса на природный газ в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Oman LNG производит 10,4 млн тонн СПГ в год.