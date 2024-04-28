Oman LNG подписала с TotalEnergies контракт на поставку 800 тыс. тонн СПГ в год

Проект предусматривает добычу 4,25 млн куб. м природного газа в сутки на месторождении Mabrouk North-East, которое на 33,19% принадлежит совместному предприятию. Добытый газ будет использоваться в качестве сырья для завода Marsa LNG. В рамках проекта компании также планируют построить в оманском порту Сухар завод по производству СПГ мощностью 1 млн тонн в год.