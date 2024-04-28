Мясо взлетело в цене перед майскими праздниками

Средние оптовые цены на свинину в полутушах и тушки бройлеров в ЦФО за неделю увеличились с 180 ₽ до 195 ₽ и с 155 ₽ до 164 ₽ за кг соответственно, следует из данных рынка. Годом ранее эти позиции стоили около 180 ₽, 235 ₽ и 150 ₽ за кг.