Глава МВФ: высокие ставки в США препятствуют инвестициям в развивающиеся экономики

ДУБАЙ, 28 апреля. /ТАСС/. Высокие процентные ставки в Соединенных Штатах делают рискованными инвестиции в экономики развивающихся стран. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. Ее выступление транслировалось на сайте форума.
«Во-первых, мы видим, что высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на перспективы роста во всем мире. Во-вторых, высокие процентные ставки в США означают, что деньги идут туда: зачем рисковать на развивающихся рынках, если можно вложить деньги в казначейские облигации США. В-третьих, высокие процентные ставки означают также сильный доллар, а когда доллар силен, то для многих валют это оборачивается обесцениванием, что затрудняет борьбу с инфляцией внутри той или иной страны», — сказала она.
Глава МВФ подчеркнула, что для восстановления мировой экономики странам необходимо перейти к более мягкой денежно-кредитной политике, как только инфляция достигнет целевых показателей. Как отметила Георгиева, инфляция в Соединенных Штатах снизится до целевого значения к 2025 году, однако МВФ опасается, что процентные ставки не вернутся к допандемийному уровню.
Федеральная резервная система США, выполняющая функцию центрального банка, сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5% по итогам прошедшего в марте заседания. Инфляция в США значительно замедлилась с июня 2022 года, когда она достигла 40-летнего максимума в 9,1%. Эксперты полагают, что снижение уровня инфляции, вероятно, не позволит регулятору снизить ставку в первой половине нынешнего года.