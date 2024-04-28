Глава МВФ: высокие ставки в США препятствуют инвестициям в развивающиеся экономики

«Во-первых, мы видим, что высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на перспективы роста во всем мире. Во-вторых, высокие процентные ставки в США означают, что деньги идут туда: зачем рисковать на развивающихся рынках, если можно вложить деньги в казначейские облигации США. В-третьих, высокие процентные ставки означают также сильный доллар, а когда доллар силен, то для многих валют это оборачивается обесцениванием, что затрудняет борьбу с инфляцией внутри той или иной страны», — сказала она.