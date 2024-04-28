Долгосрочные облигации после «дня ЦБ»

Второй вариант подойдет розничному инвестору, у которого нет времени и опыта на то, чтобы подбирать все бумаги самостоятельно, а также тем, кто не готов выделять под это крупные суммы. Цена одного пая БПИФ составляет около 10 рублей. При этом инвестор получает за эту сумму не одну облигацию, а целый портфель и профессиональную команду управляющих и аналитиков, которые будут управлять портфелем. Среди БПИФ можно отметить фонд на долгосрочные облигации от УК Первая — SBLB. В него включены облигации дюрацией более 7 лет.