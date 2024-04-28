Долгосрочные облигации после «дня ЦБ»

Банк России в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне — 16%, но при этом изменил прогнозный диапазон для средней ключевой ставки. Он был повышен в этом году с 13.5−15.5% до 15−16%, в 2025 г. — с 8−10% до 10−12%., то есть, можно говорить о том, что риторика ЦБ в отношении ключевой ставки стала более жесткой.
Для некоторых инвесторов такое развитие ситуации стало сюрпризом, потому что они ожидали более крутую траекторию снижения ставки к концу года. Сейчас регулятор ожидает «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее». Это привело к пересмотру взгляда на долгосрочные бумаги. За март и апрель индекс государственных облигаций RUGBITR7Y+ потерял почти 6%, что является достаточно сильным снижением. Доходности по долгосрочным ОФЗ на этом фоне выросли на 120 — 130 базисных пунктов до 14%.
Процентные ставки по долгосрочным облигациям уже выглядят достаточно привлекательными для того, чтобы, с одной стороны, зафиксировать их и в будущем получать высокую доходность долгое время, с другой стороны, спекулятивно заработать на росте стоимостей при возможном снижении ключевой ставки. При этом мы скорее всего увидим в ближайшее время еще рост доходности в длинных бумагах. На данный момент сложно оценить масштабы этого движения, но с уверенностью можно говорить, что ставки находятся вблизи исторических максимумов. Частному инвестору будет сложно определить уровень покупки. Поэтому мы рекомендуем разделить планируемый объём на части и инвестировать равномерно в течении второго и третьего квартала.
Инвестировать в длинные облигации, по большому счету, можно двумя путями: сформировать портфель из долгосрочных государственных облигаций самостоятельно или купить БПИФ, которые состоит из наиболее привлекательных выпусков таких облигаций.
Первый вариант подойдет тем, кто имеет опыт работы с облигациями и достаточный капитал, чтобы обеспечить диверсификацию портфеля. Под эти цели могут подойти следующие облигации: ОФЗ-ПД 26230, ОФЗ-ПД 26238, ОФЗ-ПД 26243, ОФЗ-ПД 26244 и другие.
Второй вариант подойдет розничному инвестору, у которого нет времени и опыта на то, чтобы подбирать все бумаги самостоятельно, а также тем, кто не готов выделять под это крупные суммы. Цена одного пая БПИФ составляет около 10 рублей. При этом инвестор получает за эту сумму не одну облигацию, а целый портфель и профессиональную команду управляющих и аналитиков, которые будут управлять портфелем. Среди БПИФ можно отметить фонд на долгосрочные облигации от УК Первая — SBLB. В него включены облигации дюрацией более 7 лет.
Однако, чтобы применить такую стратегию инвестирования, необходимо четко понимать риски, связанные с инвестированием в длинные бумаги, а именно, при росте доходности облигации на 1% цена длинной облигации может упасть более чем 6%-7%, и наоборот.
Некоторые инвесторы предпочитают более надежный подход и покупают длинные облигации только когда начинается цикл снижения ставки со стороны центрального банка, тем самым исключая риск волатильности и попытку поймать пиковые значения рынка.
Однако, чтобы не пропустить момент перелома тенденции, когда долгосрочные облигации перейдут от снижения к росту можно поступить таким образом — закупать фонд регулярно небольшим объемом в течение 3 квартала 2024 года, чтобы средняя цена покупки была наиболее приближена к текущему курсу. Таким образом, удастся поймать переломный момент и в последствие заработать на росте стоимости длинных облигаций.
А пока деньги можно держать в инструментах денежного рынка и облигациях с плавающей купонной ставкой.
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