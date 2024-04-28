Что узнают о нас банки, получив нашу биометрию

Биометрические данные позволяют банкам привлекать дистанционно новых клиентов (открывать новым клиентам счета, выдавать кредиты) без первого личного посещения банка. А клиенты получают возможность пользоваться финансовыми услугами банков, расположенных в других субъектах.
«В ЕБС размещаются и обрабатываются только изображение лица человека, полученное с помощью фото и видеоустройств и запись его голоса, полученная с помощью звукозаписывающих устройств», — поясняет адвокат.
Хранятся биометрические данные в ЕБС в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других персональных данных — ФИО, данных паспорта, СНИЛС.
По словам Данилова, банки не могут параллельно собирать, хранить, использовать биометрические данные в собственных информационных системах вне ЕБС. Исключение — случаи, когда сбор осуществляется для последующей передачи в ЕБС.
С точки зрения безопасности и защиты от мошенничества, аутентификация посредством биометрии при дистанционном банковском обслуживании надежнее, чем с помощью одноразового кода, поступающим по СМС, говорит юрист.
Важно отметить, что человек, чьи биометрические данные зарегистрированы в ЕБС, в любой момент может при личном посещении МФЦ написать письменный отказ от сбора и размещения его биометрических персональных данных идентификации и аутентификации.
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