Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что узнают о нас банки, получив нашу биометрию

Банки активно используют данные граждан, зарегистрированные в Единой биометрической системе (ЕБС) для идентификации и аутентификации физлиц. Что им о нас известно, рассказал Финансам Mail.ru адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Источник: РИА "Новости"

Биометрические данные позволяют банкам привлекать дистанционно новых клиентов (открывать новым клиентам счета, выдавать кредиты) без первого личного посещения банка. А клиенты получают возможность пользоваться финансовыми услугами банков, расположенных в других субъектах.

«В ЕБС размещаются и обрабатываются только изображение лица человека, полученное с помощью фото и видеоустройств и запись его голоса, полученная с помощью звукозаписывающих устройств», — поясняет адвокат.

Хранятся биометрические данные в ЕБС в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других персональных данных — ФИО, данных паспорта, СНИЛС.

По словам Данилова, банки не могут параллельно собирать, хранить, использовать биометрические данные в собственных информационных системах вне ЕБС. Исключение — случаи, когда сбор осуществляется для последующей передачи в ЕБС.

С точки зрения безопасности и защиты от мошенничества, аутентификация посредством биометрии при дистанционном банковском обслуживании надежнее, чем с помощью одноразового кода, поступающим по СМС, говорит юрист.

Важно отметить, что человек, чьи биометрические данные зарегистрированы в ЕБС, в любой момент может при личном посещении МФЦ написать письменный отказ от сбора и размещения его биометрических персональных данных идентификации и аутентификации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»