Что такое деньги и какие у них функции в экономике

В этом тексте:
Что такое деньги
Виды.
Функции.
Что такое деньги.
Единой трактовки термина «деньги» в законодательных актах России не закреплено, поэтому дать четкое определение этому слову не выйдет. Если обратиться к словарям, можно найти такие объяснения:
— деньги, согласно определению Большого толкового словаря русского языка, — это металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, или некий капитал и средства, которыми можно расплачиваться;
— деньги как экономический или финансовый термин — это общепризнанный сторонами сделки эквивалент, который можно обменять на товары или услуги.
Если упростить, то деньгами можно назвать нечто, что само по себе не имеет иной функции, кроме установки стоимости. Мы не можем назвать деньгами пакет картофеля, хотя им тоже можно расплатиться в случае натурального обмена. Но и банкнота не будет иметь ценности денег, если в настоящее время она государственно и социально не признана средством платежа.
Виды денег
Классифицировать деньги проще всего по форме. Есть современное разделение:
— наличные — в первую очередь это банкноты и монеты, выпущенные в обращение полномочным эмитирующим центром, для нашей страны это Банк России;
— безналичные — это запись о том, что конкретному человеку или организации принадлежит некая сумма. Как правило, принадлежность определяют по номеру счета, а уже этот счет крепится за физическим или юридическим лицом. Например, это деньги на счету в банке. Как правило, безналичные деньги — те же средства платежа, что и наличные, только существующие в виде упоминания в системе хранения;
— электронные — так в целом называют безналичные сущности, которые можно приобретать и затем расплачиваться с помощью системы платежей. Например, криптовалюту покупают за обычные безналичные деньги, но затем она действует как отдельное средство для оплаты и хранения капитала.
В России есть все три формы денег. Электронная российская национальная валюта — цифровой рубль — появилась в 2023 году. Пока использовать его могут только участники пилотного проекта: узкий круг клиентов банков — участников пилота проводят операции с реальными цифровыми рублями (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). «Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников», — поясняет регулятор.
Еще деньги можно классифицировать по историческим особенностям:
— товарные деньги: так называют средства платежа, которые использовали до появления привычных нам денег. Товарными деньгами могли быть украшения или оружие;
— монетные деньги: например, золотые или серебряные монеты. Как правило, у таких денег номинальная стоимость совпадает со стоимостью материала — 1 грамм золота стоит столько же, сколько одна монета весом 1 грамм;
— бумажные деньги, или ассигнации — средство платежа, обеспеченное доверием общества к государству, которое их выпускает;
— электронные деньги — сущность, которая появилась в ХХ веке. Может быть просто записью о принадлежности обычной валюты конкретному счету или отдельным средством платежа, как условные криптовалюты.
5 функций денег.
Деньги не обязательно используют только как средство универсального платежа, у них есть и другие функции. Например, это может быть и общепризнанный высоколиквидный актив — когда люди в первую очередь не тратят, а аккумулируют у себя средства, чтобы в случае необходимости быстро ими воспользоваться.
В теории у любых денег есть пять основных отличительных возможностей:
Функция платежа;
Мера стоимости;
Функция обращения;
Функция накопления стоимости;
Функция международного обмена.
1. Деньги как средство платежа.
Отличительная особенность денег как сущности — возможность ими расплачиваться. Говоря простым языком, деньги точно примут как платеж на любом рынке:
натуральный обмен. Вам нужно дерево, но на обмен у вас есть только картофель. Не факт, что владелец дерева согласится на такую сделку — соответственно, картофель нельзя назвать деньгами;
деньги. У вас есть валюта страны, в которой находится рынок. Вы приходите и покупаете дерево, если у вас хватает денег.
2. Мера стоимости.
Деньги используют как универсальный способ определить, сколько стоит товар или услуга (в отличие, например, от бартерных сделок, где стороны пытаются сравнить ценность разных товаров или услуг). Поэтому нередко даже при сделках с натуральным обменом сначала определяется стоимость предлагаемых к бартеру ценностей, а уже затем происходит сравнение — буквально, в деньгах.
Пример. Вы помогаете сделать другу ремонт квартиры, а он за это чинит вам машину. Нужно выяснить, справедлива ли сделка. Для этого можно попробовать сравнить количество трудочасов плюс траты на расходные материалы — тогда это будет полностью бартерная сделка. Или же воспользоваться для сравнения деньгами — если ремонт квартиры будет стоить ₽10 тыс., а ремонт машины тоже ₽10 тыс., стороны посчитают сделку справедливой. А деньги в ней хоть и не являются средством платежа, но будут использоваться как мера стоимости.
3. Деньги как средство накопления
Именно деньги являются основой любого капитала. Когда у людей появляется излишек чего-либо, они могут превратить это в деньги и затем либо копить в деньгах, либо преобразовать их в другие финансовые инструменты.
4. Деньги как средство обращения
Если упростить, то именно деньги в любых сделках выполняют роль инструмента, который упрощает любой товарооборот и помогает экономическим связям.
Без денег: вам нужно купить дерево, для этого вы выращиваете картофель, ищите того, кто даст за него дерево, или выстраиваете цепочку обмена разных товаров, чтобы добиться желаемого. Процесс долгий, и важно следить, чтобы сделка состоялась до того, как картофель сгниет.
С деньгами: вы вырастили картофель, продали его, а затем покупаете дерево когда хотите и где хотите. Все быстро и просто.
5. Мировые деньги
С помощью денег развиваются отношения между странами, деньги становятся самоценностью, так как именно в сравнении с другими валютами определяется их влияние. Именно с помощью денег и других аналогичных финансовых инструментов появилась возможность международного товарооборота, а значит, развития всего общества за счет обмена товарами и услугами.