Что такое деньги и какие у них функции в экономике

Пример. Вы помогаете сделать другу ремонт квартиры, а он за это чинит вам машину. Нужно выяснить, справедлива ли сделка. Для этого можно попробовать сравнить количество трудочасов плюс траты на расходные материалы — тогда это будет полностью бартерная сделка. Или же воспользоваться для сравнения деньгами — если ремонт квартиры будет стоить ₽10 тыс., а ремонт машины тоже ₽10 тыс., стороны посчитают сделку справедливой. А деньги в ней хоть и не являются средством платежа, но будут использоваться как мера стоимости.