Bloomberg: запрет TikTok лишит Байдена молодых избирателей

Несколько американских блогеров, снимающих контент для TikTok, утверждают, что прежде активно поддерживали Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента. Однако его решение о запрете соцсети, по их мнению, показывает, что он не осознает важности TikTok для молодого поколения.