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Bloomberg: запрет TikTok лишит Байдена молодых избирателей

Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете TikTok отпугнет от него молодых избирателей в преддверии выборов и переманит их на сторону Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Агентство приводит мнение нескольких тиктокеров, в прошлом поддерживавших господина Байдена, но изменивших свою позицию.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Несколько американских блогеров, снимающих контент для TikTok, утверждают, что прежде активно поддерживали Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента. Однако его решение о запрете соцсети, по их мнению, показывает, что он не осознает важности TikTok для молодого поколения.

Противники запрета, как отмечает Bloomberg, также настаивают, что закон противоречит свободе слова. В частности, с критикой принятого решения выступал Дональд Трамп. При этом, напоминает Bloomberg, будучи президентом, господин Трамп неоднократно выступал за запрет TikTok.

24 апреля Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в США, если владеющая им частная китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Белый дом объяснял эту меру обеспечением национальной безопасности из-за рисков сбора данных пользователей для передачи китайским властям.

ByteDance отказалась продавать соцсеть и сообщила о намерении решить вопрос в судебном порядке. Представители TikTok утверждали, что обеспечивают конфиденциальность данных пользователей, а решение властей США попирает свободу слова 170 млн американцев.