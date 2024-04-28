Bloomberg: запрет TikTok лишит Байдена молодых избирателей

Несколько американских блогеров, снимающих контент для TikTok, утверждают, что прежде активно поддерживали Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента. Однако его решение о запрете соцсети, по их мнению, показывает, что он не осознает важности TikTok для молодого поколения.
Противники запрета, как отмечает Bloomberg, также настаивают, что закон противоречит свободе слова. В частности, с критикой принятого решения выступал Дональд Трамп. При этом, напоминает Bloomberg, будучи президентом, господин Трамп неоднократно выступал за запрет TikTok.
24 апреля Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в США, если владеющая им частная китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Белый дом объяснял эту меру обеспечением национальной безопасности из-за рисков сбора данных пользователей для передачи китайским властям.
ByteDance отказалась продавать соцсеть и сообщила о намерении решить вопрос в судебном порядке. Представители TikTok утверждали, что обеспечивают конфиденциальность данных пользователей, а решение властей США попирает свободу слова 170 млн американцев.