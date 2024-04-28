Банк России создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками

Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, разрабатываемая мера может быть действительно полезна для борьбы с мошенниками. Но пока непонятно, как это будет реализовано на практике, а также то, от какой суммы займа будет работать. «Так, если эта сумма будет превышать порог среднего займа, выдаваемого среднестатистической жертве мошенников, эффект от внедрения данной меры будет незначителен. Кроме того, необходимо соблюсти баланс между правом заемщика на распоряжение денежными средствами и его защитой от мошеннических действий», — говорит Лопатин.