Анкара обсуждает с ExxonMobil сделку о поставках в Турцию 2,5 млн тонн СПГ в год

ЛОНДОН, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство Турции ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil о поставках в страну 2,5 млн тонн СПГ в год. Об этом британской газете Financial Times (FT) заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, Анкара стремится к диверсификации поставок газа и созданию «нового портфеля» поставщиков перед тем, как в 2025 году истекут сроки действия ее долгосрочных договоров о поставках газа с Москвой, а в 2026 году — с Тегераном. Министр, большинство заявлений которого издание приводит в косвенной речи, добавил, что контракт с ExxonMobil может быть заключен на 10-летний срок.
«Для обеспечения энергетической безопасности нам необходимо откуда-то получать газ. Это может быть Россия или Азербайджан, Иран или поставки СПГ [из других стран]», — сказал Байрактар. «Нам нужно исходить из конкурентных преимуществ. Чей газ дешевле?» — добавил он.
По оценкам аналитического агентства Argus, при нынешнем уровне цен сумма турецкого контракта с ExxonMobil может составлять около $1,1 млрд в год. Согласно подсчетам FT, указанные министром объемы помогут обеспечить около 7% от годового объема потребления газа в стране. Как добавляет издание, сейчас 40% потребляемого в Турции газа поставляется по трубопроводам из России.
Как подчеркнул Байрактар, наличие конкурентных соглашений с Москвой помогло Анкаре избежать последствий энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. Он также добавил, что Турция заинтересована в развитии сотрудничества с российской атомной отраслью и строительстве новой АЭС у черноморского побережья страны. При этом он добавил, что в последние годы Турция также развивала инфраструктуру для активного использования СПГ. Если в 2014 году только 15% турецкого газового импорта приходилось на СПГ, то сейчас это уже около 30%.