Анкара обсуждает с ExxonMobil сделку о поставках в Турцию 2,5 млн тонн СПГ в год

Как подчеркнул Байрактар, наличие конкурентных соглашений с Москвой помогло Анкаре избежать последствий энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. Он также добавил, что Турция заинтересована в развитии сотрудничества с российской атомной отраслью и строительстве новой АЭС у черноморского побережья страны. При этом он добавил, что в последние годы Турция также развивала инфраструктуру для активного использования СПГ. Если в 2014 году только 15% турецкого газового импорта приходилось на СПГ, то сейчас это уже около 30%.