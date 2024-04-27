В США впервые в 2024 году обанкротился банк

Все депозиты и почти все активы банка выкуплены для защиты вкладчиков, отделения Republic First Bank откроются по обычному графику работы как филиалы Fulton Bank, а вкладчики уже могут получить свои деньги любым способом — через банкоматы, дебетовые карты или выписав чек.