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В США обанкротился Republic First Bank

Он перешел под контроль FDIC и передал все активы и обязательства в Fulton Bank.

Источник: AP 2023

Американский Republic First Bank, базирующийся в Филадельфии, перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), таково решение департамента банковского дела и ценных бумаг штата Пенсильвания. Все вклады банка будут переданы в Fulton Bank, с которым FDIC заключила соглашение о передаче всех активов и обязательств Republic First Bank.

Все 32 филиала Republic First в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке уже в субботу или понедельник вновь откроются как филиалы Fulton Bank, а вкладчики смогут получить доступ к своим деньгам, используя банкоматы и дебетовые карты.

По данным FDIC, к 31 января 2024 года активы Republic First Bank составляли около $6 млрд, а депозиты — $4 млрд. По оценкам FDIC, потери фонда страхования вкладов (DIF), связанные с банкротством Republic Bank, составят $667 млн. В заявлении FDIC говорится, что по сравнению с другими альтернативами приобретение сделка с Fulton Bank «является наименее дорогостоящим решением для страхового фонда, созданного Конгрессом в 1933 году и управляемого FDIC для защиты депозитов в банках страны».

До этого банкротство на банковском рынке США произошло в ноябре 2023 года — тогда с рынка ушел Citizens Bank, базирующийся в штате Айова.

Как банкротились банки в США в последние несколько лет вы можете прочесть здесь.