В США обанкротился Republic First Bank

По данным FDIC, к 31 января 2024 года активы Republic First Bank составляли около $6 млрд, а депозиты — $4 млрд. По оценкам FDIC, потери фонда страхования вкладов (DIF), связанные с банкротством Republic Bank, составят $667 млн. В заявлении FDIC говорится, что по сравнению с другими альтернативами приобретение сделка с Fulton Bank «является наименее дорогостоящим решением для страхового фонда, созданного Конгрессом в 1933 году и управляемого FDIC для защиты депозитов в банках страны».