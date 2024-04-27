В США обанкротился Republic First Bank

Американский Republic First Bank, базирующийся в Филадельфии, перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), таково решение департамента банковского дела и ценных бумаг штата Пенсильвания. Все вклады банка будут переданы в Fulton Bank, с которым FDIC заключила соглашение о передаче всех активов и обязательств Republic First Bank.
Все 32 филиала Republic First в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке уже в субботу или понедельник вновь откроются как филиалы Fulton Bank, а вкладчики смогут получить доступ к своим деньгам, используя банкоматы и дебетовые карты.
По данным FDIC, к 31 января 2024 года активы Republic First Bank составляли около $6 млрд, а депозиты — $4 млрд. По оценкам FDIC, потери фонда страхования вкладов (DIF), связанные с банкротством Republic Bank, составят $667 млн. В заявлении FDIC говорится, что по сравнению с другими альтернативами приобретение сделка с Fulton Bank «является наименее дорогостоящим решением для страхового фонда, созданного Конгрессом в 1933 году и управляемого FDIC для защиты депозитов в банках страны».
До этого банкротство на банковском рынке США произошло в ноябре 2023 года — тогда с рынка ушел Citizens Bank, базирующийся в штате Айова.
Как банкротились банки в США в последние несколько лет вы можете прочесть здесь.