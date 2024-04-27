В России создадут аналог международного CFA экзамена для финансистов

Задача совета стимулировать всех ее участников поддерживать и развивать проект, говорит Пикулев. Обеспечить это смогут: совет, который будет адаптировать программу под меняющиеся запросы игроков и обеспечит признание сертификата рынком, выборный администратор — будет проводить экзамен на коммерческой основе и образовательные учреждения, которые будут готовить кандидатов к экзамену, перечислил он. Совет будет выбирать администратора раз в три года — он и будет обновлять программу и материалы экзамена для утверждения советом. Администратор будет получать доход от сертификации — им сможет стать коммерческая компания с образовательной лицензией и опытом подготовки кандидатов к сдаче экзаменов CFA.