В России создадут аналог международного CFA экзамена для финансистов

В России появится свой аналог экзамена CFA (Chartered Financial Analyst, выдается CFA Institute) для получения международного сертификата финансиста — это будет «сертификат финансового аналитика». Решение было принято на первом заседании совета Национальной финансовой ассоциации (НФА) и Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) 26 апреля, сообщили «Ведомостям» председатель АФА Павел Пикулев и президент НФА Василий Заблоцкий. ЦБ оказывал поддержку в разработке методологии и участвует в работе совета, сказал его представитель. Выдавать отечественные сертификаты будет НФА, указал Заблоцкий.
CFA Institute не проводит экзамены в России с весны 2022 года. Однако получение сертификата CFA и сдача трёх аттестаций подтверждают, что специалист владеет навыками востребованными для работы на фондовых рынках, в банковском деле, корпоративных финансах, в сфере управления фондами, страхования, консультирования по вложению средств. Цена такого сертификата варьируется от $940 и до $1250. Специалист также должен ежегодно оплачивать членские взносы для участия в Ассоциации CFA.
В России администрировать проведение экзамена, образовательную программу и утверждать итоги экзаменов будет российский совет, созданный на базе двух ассоциаций, уточнил Пикулев. Пилотный запуск запланирован на конец 2024 года.
Проходить экзамен будет раз в год, притом тестирование будут регулярно обновлять — выданный НФА сертификат станет гарантом подтверждения уровня знаний, обещает Заблоцкий. Со слов Пикулева, экзамен будет проводиться на русском языке, его цена будет дешевле международного экзамена, но сумму он не раскрыл.
Задача совета стимулировать всех ее участников поддерживать и развивать проект, говорит Пикулев. Обеспечить это смогут: совет, который будет адаптировать программу под меняющиеся запросы игроков и обеспечит признание сертификата рынком, выборный администратор — будет проводить экзамен на коммерческой основе и образовательные учреждения, которые будут готовить кандидатов к экзамену, перечислил он. Совет будет выбирать администратора раз в три года — он и будет обновлять программу и материалы экзамена для утверждения советом. Администратор будет получать доход от сертификации — им сможет стать коммерческая компания с образовательной лицензией и опытом подготовки кандидатов к сдаче экзаменов CFA.
С конца 2022 года НАУФОР запустила программу подготовки к сдаче собственного экзамена СРО «Инвестиционный советник», говорит первый вице-президент ассоциации Екатерина Андреева. Программа охватывает основные подходы к оценке долевых и долговых инструментов, составлению портфелей и в некотором смысле является мини-аналогом CFA, пояснила Андреева. С начала запуска прошло 11 потоков слушателей, аттестаты получили более 130 человек, уточнила Андреева.