В России обновился исторический минимум безработицы

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,6 млн человек, из них 73,6 млн человек классифицированы как занятые экономической деятельностью. Остальные 2 млн не имели работы или доходного занятия, находились в поиске и были готовы к трудоустройству в ближайшее время. Доля безработных женщин в марте составила 53,2%. Средний возраст человека, находящегося в поиске работы, составил 38,8 года.