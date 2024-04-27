В правительстве запланировали плавное снижение курса рубля

Минэкономразвития (МЭР) планирует, что до конца 2024 года рубль по отношению к доллару будет каждый месяц слабеть примерно на пятьдесят копеек, так что в декабре курс достигнет 98,1 рубля за доллар. Об этом со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2025−2027 годы пишут «Ведомости».