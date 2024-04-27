В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств

Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены.
Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, в пятницу их получили 5−7 человек, еще около 15 — ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания.
По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время — например, сегодня их будут выдавать с 15.00.
Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс. Картах указано, что офис компании в Москве «больше не работает».