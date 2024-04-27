В ЦБ посчитали, как изменились цены на культурный отдых в Москве. Видео

В целом же годовая инфляция в Москве в марте составила 7,9%. Таким образом, расходы на культурные выходные в столице выросли за год чуть меньше, чем корзина из около 570 товаров и услуг, по которой Росстат считает инфляцию. Этот пример показывает, что по изменению цен на отдельные товары или услуги нельзя судить об инфляции в целом. Личная инфляция будет зависеть от изменения цен на товары и услуги, которые индивидуальны для каждого человека. Чтобы объективно ее рассчитать, можно воспользоваться калькулятором на сайте fincult.info.