В ЦБ посчитали, как изменились цены на культурный отдых в Москве. Видео

Чтобы рассчитать условный «индекс выходных в Москве», мы ориентировались на средние потребительские цены: взяли данные Росстата за март 2024 года и сравнили их с данными за 2023 год.
Все траты мы посчитали для двоих взрослых — например, семейной пары или просто друзей, которые решили провести вместе выходные.
В субботу они пойдут в один из столичных музеев. Выбор велик: и художественные, и исторические, и декоративно-прикладного искусства. О билетах лучше позаботиться заранее, их быстро раскупают, особенно в популярные музеи. За год поход в музей подорожал на 5,3%, при этом оставаясь доступным вариантом культурного отдыха.
После знакомства с музейными сокровищами наши отдыхающие отправятся пообедать в кафе. Перекусить вне дома стало дороже на 7,1% — все из-за роста цен на отдельные продукты.
Из вечерних субботних развлечений для расчета «индекса выходных в Москве» выбран поход в театр. Приятно, что стоимость театральных билетов по сравнению с прошлым годом увеличилась незначительно — всего на 3,4%.
В планах на воскресенье — прогулка по парку: наша пара пойдет гулять
в любимый москвичами Парк Горького. Там, купив кофе навынос, можно устроить небольшой пикник. В меню — домашние сэндвичи с сырокопченой колбасой, сыром и огурцом, вода, печенье и шоколад. Из набора для пикника больше всего подорожала колбаса — из-за роста издержек производителей, в том числе на персонал и электроэнергию. А огурцы, наоборот, подешевели: их стало больше на прилавках из-за роста производства в тепличных хозяйствах Московского региона.
Вечером в воскресенье наши отдыхающие решили пойти в кино. Стоимость билетов за год увеличилась на 8,7%. Эксперты рынка считают, что спрос со стороны зрителей не снижается, а издержки кинотеатров — на персонал, обслуживание оборудования, логистику, коммунальные услуги — растут, и это отражается в ценах.
Кстати, передвигаться по городу на выходных удобно на метро, за год стоимость поездки в столичном метрополитене выросла на 9,3%.
Итак, «индекс выходных в Москве» составил 7,7%, то есть на столько выросли траты на проведение культурного досуга в марте этого года по сравнению с мартом прошлого года.
В целом же годовая инфляция в Москве в марте составила 7,9%. Таким образом, расходы на культурные выходные в столице выросли за год чуть меньше, чем корзина из около 570 товаров и услуг, по которой Росстат считает инфляцию. Этот пример показывает, что по изменению цен на отдельные товары или услуги нельзя судить об инфляции в целом. Личная инфляция будет зависеть от изменения цен на товары и услуги, которые индивидуальны для каждого человека. Чтобы объективно ее рассчитать, можно воспользоваться калькулятором на сайте fincult.info.
Ценовая стабильность создает комфортную среду как для жизни людей, так и для ведения бизнеса. Цель Банка России — чтобы годовая инфляция в целом по стране находилась вблизи 4% в год.
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