«Сургутнефтегаз» сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 4 раза

«Сургутнефтегаз» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Компания сообщила об увеличении чистой прибыли в 4,1 раза по сравнению с 2022 годом, до ₽1322,1 млрд. Такой рост был достигнут за счет курсовых разниц (₽844,2 млрд).
При этом выручка компании снизилась на 4,7% год к году и составила ₽2245,5 млрд. Операционная прибыль сократилась на 18,4%, до ₽534,1 млрд.
Акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP) отреагировали на выход отчетности ростом. По состоянию на 17:10 мск «префы» компании на Мосбирже подорожали до ₽67,2 (+1,05% с закрытия прошлого дня). Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (SNGS) также выросли — на 2,55%, до 34,26₽.
В конце марта компания опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), сообщив о чистой прибыли в размере ₽1334,12 млрд. Показатель по РСБУ более важен для рынка, поскольку он берется за основу расчета дивидендов «Сургутнефтегаза».
Согласно дивидендной политике, принятой в 2018 году, «Сургутнефтегаз» направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. Размер дивидендов, которые «Сургутнефтегаз» выплатит по привилегированным акциям по итогам 2023 года, будет известен после собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2024 года, следует из данных на сайте Центра раскрытия информации.
Согласно расчетам «РБК Инвестиций», дивиденды, исходя из вышеперечисленного, могут составить ₽12,29 на одну привилегированную акцию. Это дает дивидендную доходность в 18,4%.
Компания «Сургутнефтегаз» по итогам 2022 года выплатила держателям привилегированных акций дивиденды суммарно в размере ₽6,16 млрд. Выплата на одну привилегированную акцию составила ₽0,8, а дивдоходность — 2%.
Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов отметил, что значительный вклад (около ₽700 млрд) в итоговую прибыль за 2023 год внесла переоценка валютной кубышки компании, которая к концу года составила ₽5,7 трлн. Этому способствовало ослабление рубля: курс USD/RUB в 2023 году вырос на 27,5%.
В то же время эксперт предположил, что в 2024 году курс USD/RUB может быть более стабильным, что означает значительное снижение дивидендов по итогам года. Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов подсчитал, что при сохранении валютного курса на том же уровне доходность «префов» через год может быть ниже 10%.
По словам инвестиционного аналитика «Альфа-Инвестиций» Валерия Емельянова, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — единственные на рынке, у которых дивиденд косвенно привязан к курсу доллара. Как отмечает аналитик, это связано с тем, что у компании на балансе крупная сумма денежных средств, «как предполагается, в твердых валютах» (так называемая кубышка).
Рост курса американской валюты приводит к переоценке кубышки и увеличению чистой прибыли в рублях. В результате в дивидендной истории «Сургутнефтегаза» заметны сильные колебания: в годы слабого рубля доходность по «префам» доходила до 25%, а в периоды усиления падала до 2−4%.
Однако на привилегированные акции «Сургутнефтегаза» стоит обратить внимание не только из-за дивидендов, заметил Валерий Емельянов. А еще и потому, что цена акций зависит от валютного курса и может заменить инвестору доллар, полагает аналитик. За пять лет — с 28 февраля 2019 года по 28 февраля 2024 года — стоимость бумаг выросла на 55%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
27 апреля «Сургутнефтегаз» также опубликовал отчет по РСБУ за первый квартал 2024 года. Выручка выросла на 57,1% в годовом выражении и составила ₽649,7 млрд. Чистая прибыль составила ₽268,5 млрд (-29,8%).
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что рост выручки преимущественно вызван более высокими рублевыми ценами на нефть относительно низкой базы первого квартала прошлого года, когда дисконт на Urals был максимальным, а рубль еще не ослаб. В то же время снижение прибыли связано с практически нейтральной динамикой курса доллара в первом квартале, что привело к более низкой положительной валютной переоценке кубышки.
Согласно расчетам «Интерфакса», кубышка «Сургутнефтегаза» по итогам первого квартала 2024 года увеличилась примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн. Сергей Кауфман оценил сумму денежных средств на счетах компании в ₽5,9 трлн.
По оценке эксперта, вклад первого квартала в годовой дивиденд на привилегированную акцию составляет ₽2,5, аналогичный результат получился и у аналитиков инвестбанка «Синара».