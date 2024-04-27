«Сургутнефтегаз» сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 4 раза

В то же время эксперт предположил, что в 2024 году курс USD/RUB может быть более стабильным, что означает значительное снижение дивидендов по итогам года. Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов подсчитал, что при сохранении валютного курса на том же уровне доходность «префов» через год может быть ниже 10%.