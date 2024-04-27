Рубль, торги акциями МТС Банка, дивиденды ММК: дайджест

Рубль.
По итогам торгов в пятницу, 26 апреля, курс доллара упал на 0,24%, до ₽91,72, курс евро — на 0,49%, до ₽98,17, курс юаня — на 0,62%, до ₽12,57.
Рубль начал укрепляться после того, как ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 16%, но дал «ястребиный» сигнал. Регулятор повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 15−16% и до 10−12% в 2025 году, а также ухудшил прогноз по инфляции. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что в этом году ставка может остаться на текущем уровне или вовсе вырасти.
«Для рубля в ближайшие месяцы, таким образом, в совокупности с продлением указа по обязательной продаже валютной выручки должны сложиться благоприятные монетарные условия», — считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, высоки шансы дальнейшего укрепления рубля из-за отскочивших цен на нефть и жесткой риторики ЦБ.
По состоянию на 08:42 мск доллар торгуется по ₽91,6 (-0,13% к уровню закрытия предыдущей сессии).
Торги акциями МТС Банка
Акции МТС Банка в первый день торгов на Мосбирже в моменте подскочили на 10% по сравнению с ценой IPO — до ₽2750. Но по итогам торгов рост замедлился до 4,95%, цена бумаг составила ₽2624.
Василий Карпунин считает, что теперь скорость подъема котировок сильно замедлится.
МТС Банк провел IPO по верхней границе диапазона ₽2350−2500 за акцию. В ходе IPO компания привлекла ₽11,5 млрд. По оценкам эмитента, инвесторы подали заявки на сумму около ₽168 млрд.
Бумаги получили первый уровень листинга на Мосбирже и торгуются под тикером MBNK, доля акций банка в свободном обращении (free-float) — около 13,3%.
Дивиденды ММК
В пятницу, 26 апреля, на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что в этот день ММК запланировал провести заседания совета директоров, среди вопросов на повестке — дивиденды за 2023 год. ММК приостановил выплаты в конце 2021 года и сейчас остается единственным из трех черных металлургов, который до сих пор не объявил о дивидендах.
Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов прогнозирует, что с учетом результатов за 2023 год и первый квартал 2024 года компания может направить на дивиденды по ₽3,5 на акцию. Это дает дивидендную доходность в 6,2%.
«Учитывая ₽170 млрд денежных средств на балансе, решение совета директоров ММК по дивидендам может быть больше. При выплате ₽3,5 на акцию компания должна будет направить акционерам ₽38,7 млрд. Но большого сюрприза мы все же не ждем», — указал Головинов.
Старший аналитик «Синары» Дмитрий Смолин настроен более оптимистично, ожидая выплаты на уровне ₽5,9 на акцию (10,4%). Аналитики «Альфа-Инвестиций» рассчитывают, что ММК выплатит по ₽5−6 на акцию (8,8−10,5% дивдоходности).
Корпоративная отчетность
«Юнипро»: финансовая отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года.
«РусГидро»: финансовая отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года.
«Южуралзолото» (ЮГК): финансовая отчетность по РСБУ за 2023 год.
Другие важные события
«Артген Биотех»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«ЛЭСК»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Россия: обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов ЦБ.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3449,77 (-0,29%).
Индекс РТС: 1186,79 (+0,69%).
S&P 500: 5099,96 (+1,02%).
Dow Jones Industrial Average: 38 239,66 (+0,40%).
NASDAQ Composite: 15 927,9 (+2,03%).