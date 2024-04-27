Рубль, торги акциями МТС Банка, дивиденды ММК: дайджест

Рубль начал укрепляться после того, как ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 16%, но дал «ястребиный» сигнал. Регулятор повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 15−16% и до 10−12% в 2025 году, а также ухудшил прогноз по инфляции. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что в этом году ставка может остаться на текущем уровне или вовсе вырасти.