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Российский рынок акций подрос на торгах 27 апреля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Несмотря на стандартные опасения распродаж перед длинными выходными, российский рынок рос на субботних торгах. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 3 465,85 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,43%, до 1 182,25 пункта. Курс юаня подрос на 0,13%, до 12,70 рубля, доллар — на 0,68%, до 93,4 рубля, евро — на 0,73%, до 98,90 рубля.

Источник: Freepik

Рынок акций

Один из локомотивов всего российского рынка — «Сбер», отчитался за I квартал этого года, показав результаты, которые порадовали инвесторов. «Акции прибавляют сегодня на уровне рынка +0,2% (309 рублей за акцию), сохраняя рекомендацию аналитиков “покупать”. “Сбер” по-прежнему с отрывом занимает первое место в “народном портфеле” розничных инвесторов», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.

Не менее показательным индикатором настроения на рынке стали итоги IPO МТС Банка. «Спрос со стороны игроков более чем в 15 раз превысил объем первичного размещения по верхней границе цен. Активность корпоративных событий нередко сама по себе является позитивным сигналом дальнейших перспектив рынка», — добавил Шепелев.

Наибольшую положительную динамику сегодня демонстрируют акции «Сургутнефтегаза», прибавляя больше 3,5%. Операционная прибыль компании, согласно отчетности по МСФО, за 2023 год выросла в 3,8 раза, до 1,6 трлн рублей.

А вот решение менеджмента ММК не порадовало инвесторов. Компания и так выплачивала дивиденды последний раз только в 2021 году и сегодняшние 2,752 рубля на акцию разочаровали, акции магнитогорских металлургов теряют сразу более 3%.

На этом фоне кажется незначительной реакция акционеров ВТБ, наблюдательный совет которого рекомендовал вообще не платить дивиденды за прошлый год. Акции теряют немногим более 0,3%, также отметил эксперт.

Прогноз на завтра

Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 29 апреля — 3450−3470 пунктов, по паре доллар-рубль — 92−92,5 рубля. По прогнозам Freedom Finance Global, после праздников индекс Мосбиржи будет по-прежнему двигаться в коридоре 3400−3500 пунктов, доллар покажет движение в интервале 90−92 рубля, евро — в коридоре 97−99 рубля, юань — в диапазоне 12,5−13 рубля.