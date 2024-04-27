Российский рынок акций подрос на торгах 27 апреля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Несмотря на стандартные опасения распродаж перед длинными выходными, российский рынок рос на субботних торгах. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 3 465,85 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,43%, до 1 182,25 пункта. Курс юаня подрос на 0,13%, до 12,70 рубля, доллар — на 0,68%, до 93,4 рубля, евро — на 0,73%, до 98,90 рубля.