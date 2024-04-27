Российские акции сохраняют привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров

Внешний фон утром субботы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть завершили неделю повышением, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились во многом благодаря корпоративным новостям из высокотехнологичного сектора США.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,3% и 0,69% соответственно. Рублевый индикатор в разгар сезона квартальных отчетностей и дивидендных новостей удерживается немногим ниже сопротивления 3455 пунктов. Долларовый РТС обновил максимум с сентября 2022 года, поднявшись до 1190 пунктов благодаря дальнейшему укреплению рубля.
Рубль утром на Мосбирже сохраняет курс на рост и повышается в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,70 ₽, 98,15 ₽ и 12,57 ₽ соответственно. Российская валюта находится у максимумов с марта и февраля после ужесточения сигнала ЦБ РФ по итогам вчерашнего заседания, когда уровень процентной ставки был сохранен на отметке 16%.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти в рамках основного бычьего тренда и позитивного закрытия недели на мировых биржах. В целом оптимизм в рублевом сегменте в краткосрочном периоде, однако, остается сдержанным ввиду перспективы более продолжительного периода сохранения высоких процентных ставок в РФ, которые при сценарии ускорения инфляции могут вырасти еще больше. Российские акции, однако, с учетом дивидендных доходностей и роста самих котировок сохраняют привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров, которое пройдет в мае, июне и июле.
События дня:
- финансовые результаты РусГидро, Юнипро за 1-й кв 2024 г по РСБУ
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