Российские акции сохраняют привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти в рамках основного бычьего тренда и позитивного закрытия недели на мировых биржах. В целом оптимизм в рублевом сегменте в краткосрочном периоде, однако, остается сдержанным ввиду перспективы более продолжительного периода сохранения высоких процентных ставок в РФ, которые при сценарии ускорения инфляции могут вырасти еще больше. Российские акции, однако, с учетом дивидендных доходностей и роста самих котировок сохраняют привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров, которое пройдет в мае, июне и июле.