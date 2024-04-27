Reuters узнал о посредниках из-за проблем в платежах между Россией и КНР

Два консультанта из России, которые работают с посредниками, заявили о пользовании такими услугами половиной компаний, испытывающих трудности с платежами. По их словам, многие компании, в том числе подсанкционные, наладили схемы посредничества еще год назад. По словам одного консультанта, около 20% российский фирм имеют полный доступ к своим банковским счетам в Китае, еще 30% — ограниченный.