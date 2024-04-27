Путин рассказал о замедлении инфляции в России

Глава государства отметил важны ожидания граждан и их предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены.
По словам Путина, данные на начало 2024 года оказались выше прогнозов, которые давали правительство, Банк России и некоторые эксперты. Так, заявил президент РФ, ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении.
Ранее Владимир Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ «наверняка будет снижаться». Это, по словам главы государства, произойдет исходя из объективных тенденций, складывающихся в российской экономике.
В свою очередь председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России сможет начать снижать ключевую ставку, если инфляция в стране продолжит замедляться. По ее словам, это может произойти во второй половине года.
Накануне руководитель регулятора сообщила, что ЦБ может удерживать ее на высоком уровне столько, сколько потребуется для стабилизации инфляции.