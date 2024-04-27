Путин призвал вытеснять импорт за счет рыночной конкуренции

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — указал глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что следует «вытеснять [импорт] не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции».
«Именно такое наращивание собственного производства, освоение внутреннего, национального рынка, это мы и называем экономикой предложения», — отметил глава государства. Он напомнил, что «для ее развития в послании [Федеральному собранию] были обозначены конкретные шаги», которые «рассчитаны на предстоящие шесть лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики».
По его словам, также «запланированы масштабные инвестиции в укрепление кадровой базы промышленной, социальной сферы по всем ступеням профессионального образования — от колледжей до университетов, причем в тесной увязке с бизнесом, с работодателями».