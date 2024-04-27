Путин призвал вытеснять импорт за счет рыночной конкуренции

«Именно такое наращивание собственного производства, освоение внутреннего, национального рынка, это мы и называем экономикой предложения», — отметил глава государства. Он напомнил, что «для ее развития в послании [Федеральному собранию] были обозначены конкретные шаги», которые «рассчитаны на предстоящие шесть лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики».