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Путин призвал вытеснять импорт за счет рыночной конкуренции

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Импорт в России нужно вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не с помощью административных мер. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — указал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что следует «вытеснять [импорт] не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции».

«Именно такое наращивание собственного производства, освоение внутреннего, национального рынка, это мы и называем экономикой предложения», — отметил глава государства. Он напомнил, что «для ее развития в послании [Федеральному собранию] были обозначены конкретные шаги», которые «рассчитаны на предстоящие шесть лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики».

Среди них Путин перечислил «укрепление технологического суверенитета страны за счет поддержки отечественной науки, перспективных стартапов, широкого внедрения инноваций на производствах».

По его словам, также «запланированы масштабные инвестиции в укрепление кадровой базы промышленной, социальной сферы по всем ступеням профессионального образования — от колледжей до университетов, причем в тесной увязке с бизнесом, с работодателями».