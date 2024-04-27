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Обязательную продажу валютной выручки продлили на год

Как сообщается в телеграм-кале Правительства, требование о продаже валютной выручки для крупных российских экспортеров продлили сразу на год, до 30 апреля 2025 года. При этом был увеличен срок зачисления денег на свои счета с 90 до 120 дней.

Источник: Агентство «Москва»

Кабмин России продлил требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщается в телеграм-канале Правительства.

Данная мера действует с октября 2023 года, срок ее действия истекал 30 апреля.

Постановлением его продлили сразу на год.

«Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в сообщении.

Также величивается срок зачисления валютной выручки экспортерами на счета с 90 до 120 дней «со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»