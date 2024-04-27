На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком

Существование описанной схемы отмывания доходов подтвердили «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов и основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Они отметили, что схема достаточно сложна и есть другие, более простые и распространенные способы. Как отметил Мачихин, есть более «изящные» методы отмывания денег через криптобиржи и криптообменники. По его словам, на классических площадках контроль за действиями участников гораздо сильнее и усложняет проведение таких операций. Горбунов считает, что преимущество схемы для ее участников сводится к снижению риска привлечения к ответственности. В то же время, он напомнил, что только за манипулирование рынком может грозить лишение свободы до семи лет.