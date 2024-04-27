На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком

Московская биржа обнаружила возможную схему отмыва денег через инфраструктуру площадки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки.
Подозрительные средства зачисляются на брокерский счет и направляются на покупку низколиквидных акций. Затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов. Юрлицо, владелец купленных бумаг, выводит бумаги на счет вне биржевой инфраструктуры и передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты. Частный инвестор, получивший акции на свой брокерский счет, продает их уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета.
Такие операции могут использоваться, в том числе, для расчетов с криптовалютами и других незаконных целей, отметила Грекова.
Существование описанной схемы отмывания доходов подтвердили «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов и основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Они отметили, что схема достаточно сложна и есть другие, более простые и распространенные способы. Как отметил Мачихин, есть более «изящные» методы отмывания денег через криптобиржи и криптообменники. По его словам, на классических площадках контроль за действиями участников гораздо сильнее и усложняет проведение таких операций. Горбунов считает, что преимущество схемы для ее участников сводится к снижению риска привлечения к ответственности. В то же время, он напомнил, что только за манипулирование рынком может грозить лишение свободы до семи лет.
По словам Грековой, чтобы бороться с такими схемами, нужно добиться правильного ценообразования. Для анализа отклонений ценовых параметров площадка предлагает использовать инструмент Compliance Tool. Кроме того, представитель биржи уверяет, что та применяет многоэтапную модель для прогноза дестабилизации рынка на следующий день, а также проводит нейросетевой анализ закрытых Telegram-каналов, в которых недобросовестные инвесторы договариваются о массовых покупках и продажах.