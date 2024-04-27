МТС объявила об обратном выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов

В сообщении на сайте Центра раскрытия информации отмечается, что выкуп акций у нерезидентов позволит акционерам, права которых были ограничены, распоряжаться принадлежащими им акциями. Согласно установленному графику, крайний срок подачи тендерных заявок — 12:00 мск 28 мая. Платежи за полученные акции МТС осуществит до 20 июня.
Предложение распространяется на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа С или которые «иным образом подпадают под ограничения на передачу в связи с определенными сделками, произошедшими после 1 марта 2022 года». Они смогут получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ.