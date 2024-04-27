Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МТС объявила об обратном выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов

ООО «Стрим Диджитал» (100% принадлежит ПАО МТС (MOEX: MTSS)) предложило выкупить до 4,2% акций компании у нерезидентов. Всего компания рассчитывает стать владельцем до 83,9 млн акций. Цена приобретения установлена в размере 95 ₽ за акцию. Предложение одобрено правительственной комиссией по иностранным инвестициям и советом директоров МТС, сообщила пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении на сайте Центра раскрытия информации отмечается, что выкуп акций у нерезидентов позволит акционерам, права которых были ограничены, распоряжаться принадлежащими им акциями. Согласно установленному графику, крайний срок подачи тендерных заявок — 12:00 мск 28 мая. Платежи за полученные акции МТС осуществит до 20 июня.

Предложение распространяется на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа С или которые «иным образом подпадают под ограничения на передачу в связи с определенными сделками, произошедшими после 1 марта 2022 года». Они смогут получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ.