Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил он.
По данным «Дом.РФ», на 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8−16,9%. Базовая ставка по семейной ипотеке сейчас — 6% годовых.
Семейная ипотека доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок.
Программа позволяет взять кредит по ставке не выше 6% на весь срок на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры, а предельная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для остальных регионов. В этом виде программа действует до 1 июля 2024 года.
Как может поменяться семейная ипотека
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года. Он упомянул, что ставка 6% должна сохраниться для семей с детьми до шести лет. Условия программы для семей с детьми старшего возраста сейчас обсуждаются, говорил ранее Чебесков.
«Мы предполагаем, что для таких семей программа может остаться, но будет увеличение ставки по такой программе. Сейчас вот увеличение ставки обсуждается», — отметил он в разговоре с телеканалом РБК, не назвав новую базовую ставку.
Один из вариантов, который рассматривается, — подъем ставки по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет до 12% годовых, писали «Известия» со ссылкой на источники.
По словам Чебескова, в качестве стимула для заемщиков власти готовы предложить опцию снижения ставки по семейной ипотеке после рождения второго и последующих детей.
«Нас также беспокоит, что жилищный фонд пошел в сторону уменьшения площади квартир. То есть сейчас большинство квартир, которые строятся (в том числе из-за льготных программ, которые определяли определенный лимит по льготным кредитам), — однокомнатные или студии, не совсем подходящие для семей», — отметил замминистра. Он не уточнил, будет ли ставка по семейной ипотеке привязана в том числе к параметру площади приобретаемой недвижимости.
«Есть позиция Минтруда. Он считает, что в целях стимулирования демографии там, где нет строящегося жилья, можно распространить на вторичку, но мы такое не поддерживаем», — добавил замминистра.
Как программы льготной ипотеки повлияли на ипотечный рынок
2023 год стал рекордным для российского рынка ипотеки — по данным «Дом.РФ», выдачи кредитов на жилье достигли 7,8 трлн руб. 60% от этого объема обеспечили льготные ипотечные программы. (.pdf).
Банк России выступает за то, чтобы программа семейной ипотеки после продления стала более адресной, а конкретные ее параметры — прерогатива правительства, сказала в пятницу, 26 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее она выступала за то, чтобы не продлевать другую масштабную госпрограмму — льготную ипотеку под 8%.
«Наша цель — чтобы рыночная ипотека стала доступна всем. И поэтому доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят остальные заемщики более высокой ставкой», — пояснила она, подчеркнув, что у регулятора нет конкретной количественной цели по снижению доли льготной ипотеки в выдачах. При этом у ЦБ есть ожидания, что после трансформации программы доля льготной ипотеки в выдаче упадет с 75 до 20−30%.
«Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали, исходя из того, что широкая безадресная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной программы в таких объемах, нам бы, наверное, пришлось проводить более жесткую денежно-кредитную политику», — заметила Набиуллина.
Программа льготной ипотеки под 8% действует до 1 июля 2024 года. Ее продление, как и продление IT-ипотеки, которая действует до конца года, Минфин не поддерживает.