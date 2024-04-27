Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

«Наша цель — чтобы рыночная ипотека стала доступна всем. И поэтому доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят остальные заемщики более высокой ставкой», — пояснила она, подчеркнув, что у регулятора нет конкретной количественной цели по снижению доли льготной ипотеки в выдачах. При этом у ЦБ есть ожидания, что после трансформации программы доля льготной ипотеки в выдаче упадет с 75 до 20−30%.