Маленькое приложение с большими возможностями: как изменились платежи за 10 лет

Теперь все намного проще! Если у вас есть ипотечный договор в ВТБ, который заключен после 2020 года, то оформить налоговый вычет в упрощенном порядке можно через ВТБ Онлайн. Для этого авторизуйтесь, откройте раздел «Госуслуги» и подайте заявление. После подтвердите согласие на получение вычета в личном кабинете на сайте ФНС. Это очень удобно: не нужно никуда ездить и тратить время. Процесс пройдет спокойно и понятно, и денежные средства автоматически поступят на ваш счет.