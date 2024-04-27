Маленькое приложение с большими возможностями: как изменились платежи за 10 лет

Платим налоги.
Буквально 10 лет назад раз в год мы находили в почтовом ящике письма от ФНС с указанием налогов (на недвижимость, автомобиль
А теперь мы все привыкли, что счета на оплату налогов поступают прямо в личный кабинет ФНС. А если по вашим налогам срок оплаты истек, то их можно оплатить прямо через приложение банка. Увидел поступивший счет — и оплатил его в пару кликов. Невероятное удобство, верно?
Оформляем налоговый вычет
Уже давно налоговый вычет является весьма востребованной государственной льготой среди многих миллионов россиян. Например, в 2022 году общая сумма возмещения составила более 2,7 триллиона рублей — люди возвращали часть уплаченных налогов, связанных с приобретением жилья, лечением, покупкой медикаментов, процентами по ипотечным кредитам.
Как это происходило раньше? Сначала нужно было собрать необходимые документы, заполнить декларацию 3-НДФЛ и отстоять очередь с бумагами в налоговой инспекции. Это было серьезной проблемой, так как ФНС принимает граждан исключительно в рабочее время.
Теперь все намного проще! Если у вас есть ипотечный договор в ВТБ, который заключен после 2020 года, то оформить налоговый вычет в упрощенном порядке можно через ВТБ Онлайн. Для этого авторизуйтесь, откройте раздел «Госуслуги» и подайте заявление. После подтвердите согласие на получение вычета в личном кабинете на сайте ФНС. Это очень удобно: не нужно никуда ездить и тратить время. Процесс пройдет спокойно и понятно, и денежные средства автоматически поступят на ваш счет.
Погашаем ипотеку средствами материнского капитала
Материнский капитал — существенная поддержка для семей, где рождается ребенок. Эта господдержка позволяет использовать денежные средства на различные цели, в том числе и на ипотеку: либо в качестве первоначального взноса, либо на погашение части основного долга или процентов.
Десять лет назад, чтобы воспользоваться средствами маткапитала, приходилось несколько раз посетить отделение ПФР. Сначала подать заявление на получение сертификата материнского капитала, затем собрать многочисленные документы и передать в банк. Банк, в свою очередь, направлял документы в ПФР и получал деньги в счет вашего ипотечного кредита. На все это уходило несколько месяцев.
Это, конечно, слишком долго. Но теперь не нужно никуда ходить. Например, клиенты ВТБ могут направить маткапитал на погашение ипотеки через мобильное приложение банка ВТБ Онлайн. Оформить заявление можно в любое удобное время в разделе приложения «Госуслуги» — при этом не нужно заполнять и подписывать документы на бумаге. Затем банк направит заявку в Социальный фонд России для перечисления денежных средств. В итоге весь процесс занимает меньше двух недель.
Социальные сервисы на одном экране
Некоторые крупные банки стремятся по максимуму упростить и облегчить взаимодействие граждан с государством. Так, например, в приложении ВТБ Онлайн есть витрина «Пособия и выплаты», которая включает в себя набор актуальных решений и услуг для получателей господдержки.
Здесь можно рассчитать через «Социальный калькулятор» размер положенных детских выплат и некоторые из них оформить онлайн — при этом реквизиты счета не нужно вбивать вручную, они добавятся автоматически. Также витрина позволяет подключить единый счет для соцвыплат, в упрощенном формате оформить налоговый вычет по ипотеке, получить уведомления от государства, использовать маткапитал для улучшения жилищных условий, а также быстро зарегистрироваться на «Госуслугах»,
Десять лет — это большой срок, и мы уже практически забыли о походах и очередях в налоговую, пенсионный фонд, отделение банка. От всей этой рутины избавило маленькое приложение с большими возможностями от банка, который всегда рядом.
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