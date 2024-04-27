ЛК «Европлан» может выплатить дивиденды за 2023 год в 25 рублей на акцию

За прошлый год ЛК «Европлан» заработала 14,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,7% больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 года компания выплатила своему акционеру 1,5 млрд рублей, а за 9 месяцев — еще 2,3 млрд рублей. Таким образом, с учетом рекомендованной выплаты дивиденды за весь 2023 год могут составить 6,8 млрд рублей, или 56,67 рубля на акцию.