ЛК «Европлан» может выплатить дивиденды за 2023 год в 25 рублей на акцию

Совет директоров лизинговой компании (ЛК) «Европлан» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 3 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июня 2024 года.
Годовое собрание акционеров компании состоится 31 мая в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании — 7 мая 2024 мая.
Согласно дивидендной политике компании, она стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год. Целевой уровень дивидендных выплат по итогам года может составлять
не менее 50% размера чистой прибыли за отчетный год по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.
За прошлый год ЛК «Европлан» заработала 14,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,7% больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 года компания выплатила своему акционеру 1,5 млрд рублей, а за 9 месяцев — еще 2,3 млрд рублей. Таким образом, с учетом рекомендованной выплаты дивиденды за весь 2023 год могут составить 6,8 млрд рублей, или 56,67 рубля на акцию.
«Европлан» провел IPO на Московской бирже в марте 2024 года. Акции широкому кругу инвесторов предлагал единственный акционер лизинговой компании — инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй». По итогам IPO доля акций «Европлана» в свободном обращении (free-float) составила 12,5% от акционерного капитала компании. «Европлан» привлек 13,1 млрд рублей, эта сумма включает 1,5 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.
«Европлан» — одна из крупнейших российских автолизинговых компаний, которая оказывает полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года ЛК заняла шестое место среди российских лизингодателей по объему нового бизнеса без учёта НДС (200,4 млрд рублей).