Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов

Росту акций Alphabet также способствовало объявление о выплате первых в истории компании дивидендов и новой программе обратного выкупа акций. Совет директоров компании одобрил начало программы выплаты квартальных дивидендов и объявил о выплате в размере $0,2 на акцию. Дивиденды по акциям Alphabet класса A, B и C будут выплачены 17 июня 2024 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня. Совет директоров также одобрил дополнительный выкуп акций класса А и класса С на сумму до $70 млрд.