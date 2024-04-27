Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов

Капитализация холдинга Alphabet, материнской компании Google, впервые превысила $2 трлн по итогам закрытия торгов. В ходе дневных торгов так высоко рыночная стоимость Alphabet впервые поднялась еще в 2021 году, однако закрепиться выше отметки $2 трлн после того, как торги завершились, впервые удалось только 26 апреля 2024 года.
В этот день, по итогам торгов на бирже NASDAQ, акции компании Class A (GOOGL) закрылись ростом на 10,22% — до $171,95 за бумагу. Бумаги Alphabet Class С (GOOG) выросли на 9,97% — до $173,69. В результате капитализация компании Alphabet составила $2,15 трлн.
По данным TradingView, сейчас Alphabet занимает четвертое место в мире по капитализации. Она уступает только Microsoft с капитализацией $3,02 трлн, Apple с рыночной стоимостью $2,61 трлн и NVIDIA, чья капитализация составляет $2,19 трлн.
Рост котировок Alphabet в пятницу стал самым большим однодневным скачком с июля 2015 года, пишет Bloomberg. Этот рост увеличил рыночную капитализацию компании почти на $200 млрд, что стало одним из крупнейших приростов рыночной стоимости за день в истории фондового рынка. В этом году акции материнской компании Google выросли на 23% по сравнению с ростом индекса NASDAQ 100 на 5,3%.
Отчет Alphabet за первый квартал усилил ожидания инвесторов, что владелец Google станет крупным игроком в области искусственного интеллекта. Выручка холдинга превзошла ожидания благодаря хорошим результатам подразделения облачных вычислений. Спрос на облачные технологии был вызван ростом использования искусственного интеллекта.
Росту акций Alphabet также способствовало объявление о выплате первых в истории компании дивидендов и новой программе обратного выкупа акций. Совет директоров компании одобрил начало программы выплаты квартальных дивидендов и объявил о выплате в размере $0,2 на акцию. Дивиденды по акциям Alphabet класса A, B и C будут выплачены 17 июня 2024 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня. Совет директоров также одобрил дополнительный выкуп акций класса А и класса С на сумму до $70 млрд.
Уолл-стрит по-прежнему в целом позитивно оценивает перспективы акций Alphabet. Почти 85% аналитиков, опрошенных Bloomberg, рекомендуют покупать бумаги холдинга. Ожидается, что прибыль и выручка компании будут расти двузначными темпами каждый год до 2026 года.